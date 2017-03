Desembargadores do TRF-5 visitam Tribunal de Justiça da Paraíba

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, recebeu, nesta terça-feira (21), a visita do presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, que veio à Corte de Justiça estadual convidar o chefe do Poder Judiciário paraibano para a solenidade de posse da nova mesa diretora do TRF-5, no próximo dia 3 de abril, na sede do Tribunal, na cidade de Recife.

O presidente Rogério Fialho estava acompanhado dos desembargadores federais Manoel Erhardt, Cid Marconi e Paulo Machado, eleitos, respectivamente, para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor do TRF-5. Também presente ao encontro o juiz federal Rudival Gama, diretor da Justiça Federal na Paraíba.

O presidente Joás de Brito disse ser uma honra para o Tribunal de Justiça da Paraíba receber visita dos desembargadores Rogério Fialho, Manoel Erhardt e Marconi Machado, além do juiz federal Rudival Gama.

“Foi uma honra poder recebê-los aqui, no nosso Tribunal. E, sobre o convite, irei com certeza a posse dos novos gestores do Tribunal Regional Federal. Será uma honra!”, afirmou Joás de Brito.

Na oportunidade, o desembargador Rogério Fialho expressou agradecimento ao Judiciário estadual pelo apoio que teve dos paraibanos, durante o período do seu mandato.

“É uma visita de cortesia, mas que teve também o objetivo de convidar o chefe do Judiciário paraibano para participar da posse dos novo gestores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que acontecerá no próximo dia 3 de abril”, ressaltou o desembargador.

Após a visita à Presidência do TJPB, os desembargadores federais conheceram as instalações do Palácio da Justiça, onde conheceram o Salão Nobre, o Memorial do Judiciário paraibano e o Museu e Cripta de Epitácio Pessoa.