Desembargador lança livro de memórias em João Pessoa

O desembargador Leôncio Teixeira Câmara lança o livro “Tia Nasinha”, na próxima sexta-feira (17), às 19h, na Fundação Casa de José Américo, em João Pessoa.

A apresentação será do acadêmico Itapuan Botto Targino, que assina o prefácio da obra.

A arrecadação da venda será destinada para a Casa da Criança com Câncer.

Foto: Secom/PB

A obra de memórias, organizada pelo desembargador, é fruto de pesquisa da vida de sua tia Nasinha, destacando os fatos relevantes de sua época e resgatando seus escritos.

“Um livro feito para a família e para aqueles que apreciam as histórias regionais”, resume o autor.

Leôncio Teixeira Câmara é natural da fazenda Querido, município de Araruna, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e professor do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, aposentado em ambas as atividades.

Já publicou “Olhar com justiça”, uma síntese de suas atividades.