Deputados pedem que Mamanguape seja incluída no Programa Cidades Digitais

O deputado Ricardo Barbosa (PSB), acompanhado do deputado federal Rômulo Gouveia e da prefeita de Mamanguape, Eunice Pessoa, participou de uma audiência com o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, para solicitar a inclusão do município no Programa Cidades Digitais.

Trata-se de uma ação para garantir o uso de rede de fibras ópticas e soluções tecnológicas voltadas para cidades inteligentes oferecidas pela iniciativa.

As fibras ópticas vão conectar a internet, órgãos públicos e praças de acesso livre, a fim de modernizar a gestão e facilitar o acesso aos serviços do município pela população.

Já as soluções de cidades inteligentes podem ser usadas, como exemplo, para monitoramento de áreas como transporte, segurança e iluminação pública.

“Devo salientar que o município de Mamanguape depende totalmente da receita do FPM, que é insuficiente para programar uma política de investimentos”, argumentou a prefeita Eunice.