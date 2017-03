Deputados do PMDB divulgam ´Carta´ sobre acusados na ´Lava Jato´

Foto: Agência Senado

Um grupo de deputados federais do PMDB redigiu uma carta que exige o afastamento de envolvidos na Operação Lava Jato do comando do partido.

A “Carta ao PMDB”, idealizada por Carlos Marun (MS), será entregue a Romero Jucá no dia 8, e cita outros alvos da Lava Jato, conforme o jornal Folha de São Paulo.

O grupo pede que Jucá defina como será o uso do fundo partidário em 2018.