Deputado visita Fórum de Campina e prestigia entrega de Plano Estratégico do Cariri

fotos: ascom

O Deputado Federal Rômulo Gouveia(PSD-PB) esteve na manhã da sexta(24) no Fórum Afonso Campos em Campina Grande.

Rômulo foi recebido pelo Diretor do Fórum, o Juiz Alexandre Trineto e outros juízes e juízas que apresentaram uma proposta de ampliação e reforma da atual sede da Justiça Estadual em Campina Grande.

O 4º Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recebeu o pleito dos magistrados e se prontificou de articular a bancada federal para uma emenda que atenda aos anseios dos operadores da justiça, como também dos usuários.

“Na quarta estarei com o Ministro da Justiça e levarei esta demanda em busca de solução”, informou o parlamentar federal.

Participaram da reunião também os juízes Edivan Alexandre, Leonardo Paiva, Felipe Guimarães, Ana Penazzi, Renata Barros, Max Nunes, Ieda Dantas, Ana Carmem e o Gerente do Fórum Agnelo Oliveira.

Em seguida o representante brasileiro no Parlamento do MERCOSUL prestigiou a entrega do Plano Estratégico Campina 2035 no auditório da Federação das Industrias da Paraíba em Campina Grande.

Foram apresentados os objetivos a serem alcançados pela cidade pelo Presidente da Empresa responsável pela pesquisa Claudio Porto. Em seguida aconteceu uma sessão especial da Câmara Municipal de Campina Grande, presidida pela vereadora Ivonete Ludgerio e secretariada pelo vereador Bruno Faustino.

Rômulo Gouveia parabenizou a iniciativa e destacou que “se o governo do estado não ajudar, que pelo menos não atrapalhe”.

Também estavam presentes o Prefeito Romero Rodrigues, o Senador Cássio Cunha Lima, os Deputados Estaduais Tovar Correia Lima e Guilherme Almeida, o Deputado Federal Damião Feliciano, o Superintende da SUDENE Marcelo Neves, Renato Castro Presidente do Comitê Gestor, a Deputada Estadual licenciada e Secretária da Assistência Social de Campina Grande Eva Gouveia, além de outras autoridades.

Já na tarde da sexta o Deputado Federal Rômulo Gouveia participou do Levante do Cariri na cidade de São João do Cariri.

Estavam reunidos em Praça Pública, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e sindicais de toda a região contra a proposta de Reforma da Previdência do governo federal.

Rômulo em seu discurso afirmou que não votará no atual texto que esta em tramitação na Câmara dos Deputados “mesmo entendendo que o executivo e o legislativo precisarão encontrar uma solução para o déficit do sistema previdenciário”.

“Não é tirando direitos do homem e da mulher do campo que vamos melhorar esta situação”.

Presentes o Prefeito de São João do Cariri Cosme Gonçalves de Farias, o vice José Helder Trajano de Queiroz, o Presidente da Câmara Helio Coutinho de Moraes, o vice-prefeito de Ouro Velho Flavio Henrique Marinho de Meneses e outras autoridades.