Deputado registra na Câmara o novo arcebispo da PB e leva prefeitos a audiência

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) registrou nesta quarta-feira (9), na Câmara Federal, a escolha do Papa Francisco do novo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Delson.

Foto: Ascom

O deputado também acompanhou prefeitos da Paraíba em audiência com o ministro de Comunicação, Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab.

Dom Frei Manoel Delson Pedreira da Cruz foi nomeado, nesta quarta-feira, pelo Papa Francisco, como novo arcebispo metropolitano da Paraíba.

Dom Delson está sendo transferido da Diocese de Campina Grande (PB), que passa a ficar vacante, ou seja, sem bispo titular.

O deputado adiantou que assim que puder irá cumprimentar o novo arcebispo.

Foto: Ascom

Gouveia acompanhou os prefeitos de Jacaraú, Elias Costa; o de Pedro Régis, José Aurélio e o de Vieirópolis, Célio da Usina, em uma audiência com o ministro Gilberto Kassab.

Em pauta: parceria do Ministério com as prefeituras para instalar o projeto cidades digitais nas cidades.

O programa tem como objetivo promover a inclusão digital nos municípios com foco na melhoria da qualidade dos serviços e da gestão pública, por meio da instalação de redes, pontos públicos de acesso à internet, sistemas de gestão na área pública e capacitação.