Deputado recebe Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil em João Pessoa

O Deputado Federal Rômulo Gouveia(PSD-PB) recepcionou na manhã do domingo(12) o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil Maurício Quintella em seu apartamento.

Mauricio Quintella que tinha participado, também ao lado de Rômulo Gouveia e outras autoridades, na noite do sábado(12) do casamento do Deputado Federal Hugo Motta, foi recepcionado pelo 4º Secretário da Câmara dos Deputados.

O Ministro, que esta Deputado Federal licenciado e é amigo pessoal de Rômulo, informou que voltará a Paraíba nos próximos dias para uma inspeção técnica na obra de triplicação da BR 230 entre Cabedelo e Oitizeiro, como também na duplicação da mesma BR entre Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo.

Mauricio Quintella também aproveitou, através do Deputado Rômulo Gouveia, para fazer contato com os Prefeitos de João Pessoa Luciano Cartaxo(PSD), de Campina Grande Romero Rodrigues e de Cabedelo Leto Viana, onde na oportunidade informou o andamento das obras rodoviárias do Governo Federal na Paraíba.

Também participaram da recepção ao ministro o Deputado Federal Damião Feliciano (PDT-PB), o 2º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados André Fufuca (PP-MA), o Deputado Federal Kaio Maniçoba (PMDB-PE), o Diretor de Administração e Finanças do DNIT Gustavo Adolfo Andrade de Sá, o ex-deputado Manoel Gaudêncio e o empresário do ramo hoteleiro Sergio Albuquerque.