Deputado quer discutir situação financeira da Cagepa antes da privatização

Foto: Paraibaonline

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) propôs uma audiência pública para discutir sobre a situação financeira da Cagepa, uma vez que, a empresa recebeu um empréstimo de R$ 170 milhões junto a CAIXA aprovado pela Assembleia Legislativa para sanear as finanças.

Segundo ele, enquanto o governo nega, constantemente, existe sim, uma inscrição com edital cujo documento lhe foi entregue por uma comissão sindicalista da Cagepa. O deputado ressaltou que não constituiu ainda juízo de valor sobre o processo da privatização e que só poderá fazer isso a partir das informações que obtiver.

Preventivamente, o deputado disse que já solicitou audiência com a presença do presidente, Hélio Cunha Lima, para discutir a situação financeira da Companhia, antes de discutir o processo de privatização,

“Se nós conseguimos recursos para a Cagepa quitar as dívidas, se a companhia já majorou em seis vezes as tarifas de água e de esgoto, é importante saber o que a Cagepa fez internamente, que controle interno de gastos ela fez para garantir o máximo de viabilidade da empresa. Porque se a empresa tem o monopólio da água no Estado da Paraíba, não faz sentindo ser deficitária”, enfatizou.

O deputado disse ainda que o governador Ricardo Coutinho (PSB) tem alegado que essa é uma recomendação do governo federal, mas ele teria que dizer se de fato segue ou não a orientação ou só quando lhe convém.

“Porque quando convém, ele segue a cartilha do governo federal, quando não, o governo federal é tratado como golpista. Finalmente, as orientações servem ou não?”, indagou o parlamentar acrescentando ainda que há uma intenção do governador fazer a privatização.

“É preciso fazer o tira-teima porque ninguém sabe se a Cagepa é deficitária e muitas perguntas terão que ser respondidas pelo presidente da empresa. Temos que ficar vigilante aos atos públicos e é nossa obrigação ser fiscalizadores e se nós temos um patrimônio como a Cagepa é preciso saber todos os detalhes buscando o equilíbrio e a transparência”, completou.