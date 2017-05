Deputado que recebeu doação da JBS critica imprensa: “Querem sensacionalizar”

O deputado estadual Caio Roberto (PR) falou sobre a repercussão na imprensa de que ele, juntamente com o pai, o deputado federal Wellington Roberto (PR), teriam recebido doações da empresa JBS nas eleições de 2014.

A doações estão registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral e menciona outros políticos paraibanos que teriam recebidos as doações, que foram declaradas à Justiça.

Caio ressaltou que nas eleições de 2014 a Justiça Eleitoral brasileira ainda permitia a doação por parte de pessoa jurídica, para os políticos realizarem as campanhas.

– Nas eleições de 2014, as doações por parte de pessoas jurídicas não eram crime. O PR recebeu a doação do grupo JBS, que passou ao diretório estadual. O que não é permitido é a associação de agentes políticos com empresários para promover corrupção – explicou.

Indignado, o deputado declarou que os profissionais da imprensa “que quiseram sensacionalizar o caso são palhaços travestidos de jornalistas” e disse que “se estes quiserem montar um circo para se promoverem, através do cenário que o país vive hoje, terão que arcar com as consequências de um processo”.

– Não posso aceitar, de forma alguma. Se essas pessoas quiserem subir às minhas custas que o façam de forma corajosa, porque o que tenho visto é a forma como alguns jornalistas veiculam suas matérias fazendo ilações e insinuações. Se for para ser mau-caráter que faça de forma corajosa e diga o que realmente queira insinuar, para ver se aguenta um processo nas costas – disse.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.