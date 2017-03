Deputado petista cobra da bancada federal prioridade na conclusão do Eixo Norte

foto: Paraibaonline

O deputado Anísio Maia (PT) analisou na manhã deste domingo, 12, em visita ao município de Belém do Brejo do Cruz no sertão paraibano, os esforços para enfrentamento aos efeitos da seca no estado.

“Os mesmos políticos que eram contra a transposição, e de repente se tornaram papagaios de pirata na entrega da obra, querem agora destinar recursos, via emenda de bancada, para a construção de mais uma via da BR 230, entre João Pessoa e Cabedelo. Claro que esta é uma obra importante, porém, o automóvel pode esperar mais um pouco no engarrafamento, mas a sede não pode esperar”, afirmou Anísio Maia.

Para o parlamentar, se a crise econômica é tão alardeada pelo governo federal, não é aceitável que as prioridades não sejam observadas: “A segurança hídrica do estado deve ser a nossa maior prioridade. Nossa bancada federal não pode esquecer o sofrimento de nosso povo na hora de discutir orçamento.”

“Quero lembrar àqueles que, de repente passaram a ser favoráveis à transposição, que ainda falta o eixo Norte que chegará por São José de Piranhas. Mostrem empenho destinando recursos e cobrando publicamente do governo federal obras estruturantes para garantir água para o nosso sertão, ou será que o sertanejo terá que esperar a volta de Lula ao governo?”, desafiou Anísio Maia.