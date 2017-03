Deputado pede sessão especial na ALPB com a vice-governadora

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou, na Assembleia Legislativa da Paraíba, um requerimento para que seja realizada uma sessão especial com o objetivo de receber a vice-governadora, Lígia Feliciano, que deverá expor sobre a sua missão oficial na China, na qualidade de representante do Governo do Estado.

A vice-governadora Lígia Feliciano visitou o país oriental onde participou de missão oficial a convite do governo chinês.

Durante duas semanas, a discussão, de acordo com informações girou em torno de parcerias nas áreas de turismo, saneamento, energia e construção civil, além de trocas de experiências e visitas a diversas indústrias e modelos de organização.

Segundo a imprensa, a vice-governadora visitou indústrias de equipamentos para produção de energia limpa, em Pequim.

Depois, seguiu para Xangai, onde visitou uma construtora chinesa especializada em construção civil pré-fabricada, utilizando tecnologia de impressora 3D.

Além disso, na cidade de Shenzhen, Lígia Feliciano conheceu o programa de uso de ônibus movido a energia limpa, como também outras experiências em Macau e Hong Kong.

Foto: Ascom

Raniery (foto) disse que é indispensável uma sessão para receber a vice-governadora na Assembleia para expor as parcerias por ventura realizadas, bem como os assuntos de relevância tratados em prol do desenvolvimento estadual.

Para o deputado Raniery, a viagem tem grande importância e que as experiências vejam para os parlamentares da Casa e para sociedade paraibana, contribuindo com o Estado da Paraíba.