Deputado pede que prazo para renegociação de dívidas de agricultores seja estendido

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) solicitou nesta quarta-feira, 22, ao Governo Federal, que amplie os prazos para a renegociação de débitos de produtores rurais do Norte e Nordeste.

O parlamentar fez o registro na tribuna da Câmara e participou de um encontro da bancada nordestina com integrantes do Governo.

Gouveia pede que os prazos da Lei 13.340/2016, que atende agricultores com débitos com o Banco do Nordeste até 31 de dezembro de 2011, seja estendido aos agricultores que contraíram empréstimos nos anos de 2012 até 2016 devido a sequência da seca, que prejudica o setor.

Pela manhã, o tema foi posto em discussão durante uma reunião da bancada do Nordeste com o diretor financeiro e de crédito do Banco do Nordeste, Romildo Carneiro Rolim; superintendente da Sudene, Marcelo Neves, e o secretário-adjunto de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Fazenda, Ivandré Montiel da Silva.

A medida prevê descontos de até 95% para quem quiser quitar o débito em financiamentos.

Além de produtores do Norte e do Nordeste, também fazem parte do pacote os produtores rurais do norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

O maior percentual de desconto – 95% – vale para a quitação empréstimos no limite de R$ 15 mil contratados até 31 de dezembro de 2006 em regiões do semiárido e no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.

Nas demais áreas de atuação da Sudene e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) o percentual é de 85%.

Esta é a primeira vez que a região Norte é beneficiada com renegociação de dívidas com desconto.