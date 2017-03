Deputado paraibano participa de audiência com Cássio e com secretário do MDIC

O deputado Jutay Meneses (PRB) esteve reunido com o secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge, e com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em Brasília, nessa quarta-feira (22).

Na reunião com o executivo do MDIC, Jutay tratou sobre as novas competências do Ministério, após a edição do Decreto 9004/2017, que transferiu as Secretarias da Micro e Pequena Empresa, do programa “Bem Mais Simples” e da Aquicultura e Pesca.

“Tratamos sobre os projetos da Paraíba que estão sendo executados ou aguardando aprovação de projetos ligados à área da Pesca e das pequenas e microempresas”, explicou.

Jutay Meneses manteve audiência ainda com o senador Cássio Cunha Lima, na vice-presidência da Casa.

“Fomos fazer uma visita de cortesia ao senador, que assumiu uma função importante no Parlamento brasileiro. Aproveitamos e conversamos sobre ações importantes para o desenvolvimento da Paraíba, principalmente no tocando ao crescimento do mercado da Pesca no Estado”, comentou.