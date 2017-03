Deputado é convidado para se retirar do Democratas

Como não há entendimento com a bancada governista na Assembleia Legislativa e nem com os dirigentes do Partido dos Democratas, o deputado João Henrique (DEM) confirmou em entrevista à imprensa, nesta quarta-feira (08), que foi convidado a se retirar do partido.

O deputado afirmou que não quer nem conversar com o governador Ricardo Coutinho (PSB), até porque nunca houve entendimento entre eles.

“Ele nunca quis conversar comigo e não é do meu estilo estar procurando o governador. Para mim, já está superada qualquer cizânia com o governo”, pontuou.

O parlamentar destacou também que só está aguardando uma oportunidade própria para ‘pular fora’.

Ele ressaltou que quem melhor vai explicar todo imbróglio é o presidente da executiva estadual do DEM, Efraim Moraes, que não aceita o comportamento dele dentro do partido.

“Pela conduta do partido, eu fui convidado a me retirar e devo fazê-lo numa hora própria. Agora, no momento, eu não posso sair. Estou vendo uma probabilidade, uma janela que me abra a chance”.

O deputado comentou ainda que não conversou com Efraim Moraes e nem precisa conversar, porque segundo ele, como não segue a orientação do partido que apoia o governador Ricardo Coutinho “para um bom entendedor, meia palavra basta”.

“Não tenho o que conversar com ele nesse particular aspecto. O que eu posso dizer é que eu entendi o recado. Eu já deveria ter procurado o meu lugar e ainda não o fiz porque não tive oportunidade, sem que me cause danos”, observou.

O deputado também não quis dizer para qual partido iria, mas ressaltou que já existem inúmeros convites.