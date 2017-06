Deputado do ‘Podemos’ não quer Veneziano no partido

O deputado estadual Janduhy Carneiro (Podemos) comentou sobre as conversas de que o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) venha fazer parte do partido PSB, do governador Ricardo Coutinho.

Ele afirmou que os boatos de que o peemedebista poderia ir para o ‘ninho socialista’ percorrem a Assembleia Legislativa.

Janduhy ainda assegurou que não tem nada contra o deputado Veneziano, mas analisou que não seria possível se manter no mesmo partido de um político que se coloca a favor da bancada de situação.

– Essa história de que poderia migrar para o PSB é de interesse dos aliados do governo. Esse aspecto de que Veneziano migraria para o PSB é de pessoas ligadas ao governo, que colocariam ele como candidato ao governo – colocou.

Ele afirmou que o Podemos tem critérios e que prefere qualidade a quantidade.

O parlamentar frisou que se sentiria desconfortável, caso o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) viesse se filiar ao Podemos, pois o mesmo se colocaria como um componente da situação.

– Não adianta você pensar em quantidade sem pensar em qualidade, que é o primordial. Como eu iria estar em um palanque onde o presidente estadual do partido estaria levando o partido para o governo? – indagou.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.