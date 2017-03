Deputado diz que visita de Temer à Paraíba é “sombra feita com chapéu alheio”

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) é outro que não deve acompanhar a visita do presidente Temer em Monteiro, nesta sexta-feira, 10, para inauguração do trecho da transposição do São Francisco, em território paraibano.

Foto: Paraibaonline

– Com esta festa que está sendo feita com todas as pompas para o PSDB, para mim estão fazendo uma sombra com o chapéu alheio. Institucionalmente ele (Temer) tem o direito de inaugurar a obra, mas pergunto: por que desde que a presidente Dilma saiu que paralisou as obras do Eixo Norte? – questionou o deputado.

Segundo ele, as obras nas localidades de Terra Nova até Salgueiro estão abandonadas, e a população abastecida pelos açudes de Coremas e Engenheiro Ávidos estão passando sede, porém “uma licitação já foi feita, mas não deu em nada”.

*As informações repercutiram na Rádio Correio FM.