Deputado diz que Ricardo Coutinho é convidado especial na recepção de Lula na PB

Foto: Paraibaonline

O deputado estadual Anísio Maia (PT) comentou sobre a vinda do ex-presidente Lula (PT) à Paraíba e destacou que esse momento será suprapartidário, fazendo uma espécie de inauguração informal da transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro, no próximo domingo, 19.

– Não é nenhum lançamento político. Lula não vem fazer campanha política, vem entrar em contato com o povo – alegou

Ao ser questionado sobre a presença do governador Ricardo Coutinho (PSB) na recepção do ex-presidente Lula (PT) na Paraíba, Anísio afirmou que o governador é um convidado especial e muito querido pelo ex-presidente. Ele afirmou que Ricardo se posicionou à fa

— O governador é um convidado especial, até porque ele teve a coragem de chegar diante do golpista Temer e agradecer a Lula, a Dilma e a Ciro Gomes. Ele demonstra que é um governador que tem ideias próprias. Ele não tem como faltar – reforçou

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.