Deputado destaca pretensão de Ana Cláudia disputar eleições em 2018

foto: Paraibaonline

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo(PMDB) afirmou que não tem pretensão para este momento em disputar o governo do Estado.

– Não é que eu tenha perdido de vez o desejo de poder disputar o governo do Estado, deixemos para um futuro próximo. Para 2018, eu voltarei a pedir aos campinenses, aos paraibanos, um voto de confiança para que permaneça como seu deputado federal- ressaltou.

Entretanto, o parlamentar destacou que a secretária executiva da Casa Civil do Governo do Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo, que é sua esposa, é uma opção para disputar as eleições de 2018.

– Ela é uma opção, sempre foi uma colaboradora, sempre foi extremamente dedicada e é uma figura pé no chão. Politicamente, eu não nego que ela gostaria de ter essa experiência, acho que é o momento dela poder postular, mas é um nome que eu me orgulho muito de poder dizer e de poder ter em meio a uma disputa em 2018 – concluiu

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.