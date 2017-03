Deputado destaca importância da chegada das águas na Paraíba

O deputado federal Wilson Filho (PTB) destacou nesta sexta-feira (10) a importância da chegada das águas do rio São Francisco a Paraíba, mais precisamente na região de Monteiro.

Para o deputado, os resultados positivos e vividos hoje pelos paraibanos são frutos de uma luta de diversos representantes paraibanos que trabalharam para que o sonho se tornasse realidade. Wilson aproveitou para lembrar ainda das obras do eixo Norte, que encontram-se paralisadas e levarão água aos sertanejos pela região de Cajazeiras.

“Esse é um dia muito importante para todos os paraibanos, mas não podemos esquecer das obras do eixo Norte. Vamos lutar incansavelmente para que tenhamos uma retomada dos trabalhos o mais rápido possível. Precisamos nos unir ainda mais nessa luta pela chegada das águas do São Francisco também pela região de Cajazeiras que acabará beneficiando centenas de paraibanos”, destacou o deputado.

Terceira Faixa – Wilson Filho também lembrou da importância da assinatura da ordem de serviço pelo presidente Michel Temer (PSDB) para o início das obras da terceira faixa da BR-230 do município de Cabedelo até Oitizeiro, em João Pessoa.

“Essa é a principal obra de mobilidade da região metropolitana de João Pessoa dos últimos anos. A bancada paraibana como um todo ajudou a tornar esse projeto realidade. Sabemos que as obras vão mudar a rotina das pessoas nos próximos três anos, mas será um transtorno momentâneo para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.

foto: Abr

Segundo ele, serão construídos 13 viadutos e 14 passarelas e estão previstos o alargamento de plataforma e de acostamentos ou duplicação da pista, além de implantação de ciclovias. As obras serão realizadas entre o KM-0 e KM-28 da BR-230, em uma extensão de 26,60 quilômetros.

Eixo Norte

A substituição da Mendes Júnior foi iniciada em junho do último ano, depois que a construtora comunicou ao Governo Federal a incapacidade técnica e financeira em executar os seus dois contratos nas obras do Projeto São Francisco. As demais etapas (2N e 3N) do Eixo Norte estão em ritmo final de construção, porém paradas aguardando ser realizado um novo processo de licitação.

O Eixo Norte está previsto para ser concluído no segundo semestre deste ano, após término das obras para a passagem da água do São Francisco. A expectativa é atender o reservatório Jati, no Ceará, em agosto.