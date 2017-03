Deputado destaca convênio entre INSS e OAB/PB na Assembleia

Na última sexta-feira, 16, durante a sessão solene de outorga da cidadania paraibana ao presidente da OAB/PB, Paulo Maia, o autor da propositura na Assembleia, deputado Renato Gadelha (PSC), divulgou em primeira mão uma notícia de interesse dos advogados paraibanos.

Renato revelou a celebração de um importante convênio entre o INSS e OAB da Paraíba.

“No próximo dia 31 de março, o presidente do INSS estará na Paraíba para oficializar um convênio do INSS com a OAB/PB”, disse Renato.

De acordo com informações do deputado, será iniciado um projeto piloto no Estado.

“A ideia é que, a partir da efetivação do programa, os advogados tenham acesso aos processos administrativos do INSS via internet”, explicou Gadelha.

O deputado destacou que além de ser uma antiga reivindicação da classe, a Paraíba será a primeira unidade da federação a receber o projeto.

“É uma notícia de extrema importância para os advogados e uma resposta objetiva da OAB da Paraíba a esta reivindicação”, comentou Renato Gadelha.

Uma das responsáveis por levar ao INSS o pedido em nome dos advogados paraibanos foi a conselheira federal Marina Gadelha.

Ela se reuniu com o presidente do INSS em setembro de 2016.

“Levei pessoalmente ao presidente Leonardo Gadelha a solicitação dos advogados e o resultado prático daquela reunião está próximo de se tornar realidade”, comemorou Marina.

Ela encerrou destacando a importância do projeto. “Dará mais agilidade aos advogados garantindo que os direitos dos cidadãos sejam mais rapidamente atendidos”.