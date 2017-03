Deputado desaprova Lista Fechada: “Uma imoralidade”

O deputado estadual Janduhy Carneiro (Podemos) comentou sobre a Lista Fechada que está sendo sugerida pela Câmara Federal e afirmou que a votação nos partidos políticos tira o direito do cidadão ao voto no candidato.

Ele comentou que a lista oferece a chance de cidadãos corruptos voltarem a atuar na política.

Janduhy afirmou que acredita que a população vai se revoltar contra essa proposta, pois considera ser um ataque contra a democracia brasileira.

– Entendo que, nessa lista, o povo irá votar não no candidato, mas no partido. É uma imoralidade para beneficiar os caciques da política e beneficiar aqueles que estão envolvidos na Lava Jato e na roubalheira. Entendo que haverão movimentos contrários a isso, pois é um verdadeiro golpe na democracia e no direito do cidadão escolher livremente em quem votar – frisou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.