Deputado denuncia que emenda para desassorear Açude de Bodocongó foi devolvida

O deputado estadual Inácio Falcão (Avante) se pronunciou sobre comentários de que o governador Ricardo Coutinho é inimigo de Campina Grande.

O parlamentar elencou obras feitas pelo socialista na cidade como a reforma de escolas, como, por exemplo, o Estadual da Prata. Além disso, citou a construção de avenidas.

Foto: Paraibaonline

Na oportunidade, Falcão também denunciou que emenda destinada para desassoreamento do Açude de Bodocongó foi devolvida pelo prefeito campinense.

– Existia uma emenda de R$ 8 milhões para desassorear o Açude de Bodocongó. O dinheiro voltou para os cofres do governo federal porque é uma emenda enviada pelo ex-senador Vitalzinho. Só que o prefeito recebeu a emenda com recurso de R$ 8 milhões e devolveu para não fazer a obra da dragagem do Açude de Bodocongó. Vamos desmanchar o palanque, vamos trabalhar por Campina – falou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.