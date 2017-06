Deputado critica bancada federal da PB por priorizar Campina e esquecer o Sertão

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) comentou sobre a expectativa para a chegada das águas no açude de Poções, em Monteiro, Cariri paraibano, que, até o momento, está mantida para esta quinta-feira, 9.

Em entrevista nesta segunda-feira, 6, o parlamentar ponderou que o vazamento na barragem de Barreiros, em Sertânia – PE, já foi contido e que acredita que o fato não vai atrasar a chegada das águas na Paraíba.

Jeová criticou a bancada federal da Paraíba que, segundo ele, deveria ser mais atuante no tocante às obras do Eixo Norte.

Ele ponderou que estas obras da transposição que abrangem o Sertão do Estado, e que se encontram paradas há oito meses, não foram defendidas pela bancada.

– O peso representativo de Campina Grande colocou como prioridade a cidade, o que tirou o foco da região do Sertão. De Santa Luzia pra baixo nós estamos dependendo da água da transposição. Estamos no mês de março e as águas que temos de chuvas estão reduzidas, não temos mais recargas nos açudes de Coremas e Engenheiro Ávidos. A não retomada dessa obra é um grande erro do governo federal. Na minha opinião, faltou por parte da bancada federal uma energia mais forte, para, assim, convencer o ministério a fazer uma contratação de emergência, pois é uma situação de calamidade pública. É uma frustração pra gente ver uma obra tão importante parada há oito meses – pontuou.

*As informações foram concedidas à Rádio Correio FM.