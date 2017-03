Deputado comanda discussão na Unale sobre reforma política

Membros da Comissão Especial da Reforma Política da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) se reuniram na manhã desta sexta-feira (10), em Brasília, sob o comando do presidente da comissão, deputado Ricardo Barbosa (PSB-PB), para tratar da organização do Seminário “Reforma Política: a Unale na busca pelo modelo ideal”.

O seminário será realizado no próximo dia 23 no auditório Freitas Nobre, na Câmara dos Deputados.

Barbosa apresentou o plano para execução do seminário.

“Queremos aprofundar os debates acerca do tema e levantar propostas a serem encaminhadas ao Congresso Nacional”, reforçou o presidente da comissão.

No dia 26 de abril será realizado um dia nacional de mobilização pela reforma política com audiências públicas em todas as Assembleias Estaduais, segundo ficou acertado durante a reunião de trabalho da comissão especial.

As sugestões dos deputados serão entregues à Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados e à Presidência da República, durante a marcha nacional em prol da Reforma Política, organizada pela unale e marcada para o dia 3 de maio.

A comissão foi criada em 2 de dezembro, durante a reunião da diretoria executiva da Unale, em Recife-PE. No primeiro encontro, em 16 de fevereiro, em São Paulo, o grupo de trabalho analisou os textos e definiu os encaminhamentos que serão dados por parte da Unale, além de formatarem o plano de trabalho para acompanhar de perto a tramitação da reforma.