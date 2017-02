Deputado cobra acordo para presidir Comissão de Orçamento na ALPB

O deputado estadual João Henrique (DEM) está cobrando, na Assembleia Legislativa da Paraíba, o acordo que foi firmado no primeiro Biênio, quando Adriano Galdino e Gervásio Maia foram escolhidos para a presidência da Casa.

Segundo o deputado, teria sido acordado com outros parlamentares que ele seria presidente da Comissão do Orçamento.

“Eu não manifesto vontade, foi um acordo firmado no primeiro biênio quando Adriano Galdino e Gervásio Maia foram escolhidos. Eu não fiz ainda a indicação através do DEM e aqui creio que eu seja o único membro efetivo. Se não houver a intromissão ilegal e arbitrária do presidente do partido (Efraim Moraes), certamente eu posso fazer”, disse o deputado.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.