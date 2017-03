Deputado chama governador de cínico por usurpar obras complementares da Transposição

Foto: Paraibaonline

O deputado João Henrique (DEM) registrou o seu contentamento em ter recebido em Monteiro, sua terra natal e reduto eleitoral, os ex-presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff por ocasião da inauguração da obra de transposição das águas do Rio São Francisco no eixo leste, no último domingo (19).

Para ele, Lula está para a transposição assim como Juscelino Kubstcheck está para a Brasília, pois foi o ex-presidente quem teve a coragem de tirar do papel a execução da obra. Contudo, acha que a obra não tem autorias, mas tem dono e este é o povo e lamentou a inauguração em dois eventos quando poderia ter sido um só com os três presidentes.

Entretanto, o deputado lamentou pelo não reconhecimento por parte do governador Ricardo Coutinho (PSB) ao esforço empreendido pela então prefeita da cidade, Edna Henrique, que preparou o município para receber as águas do Rio São Francisco.

“Precisamos registrar o cinismo, a petulância, a ousadia, o nariz grande do governador Ricardo Coutinho, que chegou a Monteiro e disse que tinha preparado a cidade para receber as águas do São Francisco e quem preparou a cidade durante oito anos foi a prefeita Edna Henrique com a ajuda do governo federal”, disse.

Segundo ele, o governo do Estado, lastimavelmente, não ajudou em absolutamente nada porque todo o saneamento foi feito pela gestão municipal da sua esposa. “A cidade está saneada em 98%, preparamos os canais, fizemos o esgotamento sanitário, ou seja, ultrapassamos o limite do razoável, mas o governador disse que tinha sido ele o responsável e não foi”, ressaltou.