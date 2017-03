Deputado afirma que projeto de terceirização pode trazer benefícios

Ao ser questionado acerca do projeto de terceirização para todas as atividades, aprovado pelos deputados na Câmara Federal, na madrugada desta quinta-feira (22), o deputado estadual Renato Gadelha (PSC) afirmou que não conhece o texto, mas considera que pode vir a ser uma boa opção para as empresas que temem contratar funcionários por conta dos altos custos.

Renato explicou que o desemprego está sendo expandido porque as empresas não querem contratar funcionários, para depois pagar um valor exorbitante na rescisão contratual.

– Não conheço o texto, mas é preciso modificar o direito trabalhista no Brasil. O Brasil está sendo muito prejudicado. O desemprego acontece em função disso. As empresas têm muito medo de contratar e demitir funcionários. Muitas empresas ficam insolventes porque não têm condição. Acho que as leis que protegem demais, terminam prejudicando – colocou.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.