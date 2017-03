Deputado acusa bancada de situação: “Há passividade ao apreciar projetos do Governo”

O deputado Renato Gadelha (PSC) criticou, nesta quarta-feira, 15, a passividade da bancada de situação na Assembleia Legislativa ao apreciar projetos enviados pelo Governo do Estado.

Durante a discussão da proposta da venda de imóveis do Estado, Renato destacou a necessidade de se discutir com profundidade os termos da venda do patrimônio público.

“Da forma que a situação vem agindo, a Assembleia será desnecessária em pouco tempo. Os projetos do Governo são apenas chancelados por esta Casa sem que possamos, sequer, apresentar emendas ou discutir com clareza as propostas”, observou.

O deputado afirmou ser favorável a determinadas vendas de patrimônio público, mas destacou que é necessário saber, por exemplo, a destinação dos recursos antes de votar a autorização.

“Sem que haja clareza, sinto-me obrigado a votar contra a proposta”.

Renato Gadelha voltou a criticar a forma com que as matérias acabam tramitando na Assembleia.

“Infelizmente, o governador exerce forte influência sobre esta Casa. Propostas do Governo são votados com pouca, ou nenhuma, discussão, o que não é bom para a Paraíba. Muitos deputados votam sem conhecer os detalhes do projeto”, lamentou Gadelha.

O parlamentar disse ainda que a oposição cobra o cumprimento dos prazos, “mas por ter maioria na Assembleia, o Governo acaba por aprovar o que quer da forma e no tempo que lhe convém”.