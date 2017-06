Delação de executivo da Odebrecht detalha dinheiro para campanhas estaduais

O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que em sua delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato há 60 anexos, nos quais cita demandas de campanhas estaduais de vários partidos.

Conhecido como BJ, o delator contou que tinha relação com todas as legendas, de acordo com o jornal Folha de São Paulo.