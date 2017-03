Definido o valor do reajuste do gás de cozinha em Campina Grande

Foto: Reprodução/TVPB

Foi definido quanto vai ser o valor do reajuste no botijão do gás de cozinha na Paraíba.

Em Campina Grande o reajuste vai ser de R$ 7,00 passando de preço médio de R$ 53,00 para R$ 60,00.

O reajuste já está sendo repassado ao consumidor.