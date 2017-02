Damião Feliciano sobre governo Temer: “Faço uma oposição com responsabilidade”

Questionado sobre como seu partido se comporta no atual cenário político brasileiro, o deputado federal, Damião Feliciano (PDT-PB) afirmou que sua legenda é oposição ao presidente Michel Temer (PMDB-PB).

Durante entrevista nesta segunda-feira (20), doutor Damião, como é popularmente conhecido, listou retrocessos de direitos de trabalhadores e idosos como um dos motivos para se opor ao peemedebista.

Segundo o parlamentar, apesar disso, ele faz uma oposição responsável e vota a favor do país.

– O PDT tem uma posição clara de oposição ao governo que ai está, principalmente no que tange a tirar direito dos trabalhadores, dos idosos, diminuir os avanços da sociedade. Eu, aqui, acolá, voto pelo país. Por exemplo, não sou do tipo do quanto pior melhor, de oposição por oposição, eu faço uma oposição responsável, porque o brasileiro não pode pagar a conta de muitas coisas que estão ai – salientou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.