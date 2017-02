Damião afirma que não guardará mágoas se Lígia não assumir o governo

Lígia tem ajudado o governador a trabalhar pela Paraíba, afirmou o deputado federal e esposo da vice-governadora, Damião Feliciano em entrevista na tarde dessa segunda-feira (20).

Damião destacou o trabalho feito pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) e frisou que Lígia está ao seu lado representando Campina Grande.

Foto: Paraibaonline

– Lígia Feliciano está representando a cidade de Campina Grande e ela tem a responsabilidade de participar para ajudar o governo a trabalhar. O governador Ricardo Coutinho, ninguém pode negar, é um grande gestor que está trabalhando por esse Estado e Lígia tem colaborado com o governador, está em todos os momentos, faz parte do governo trabalhando junto com ele – comentou.

O deputado disse ainda que, caso Lígia não seja escolhida como candidata sucessora de Ricardo em 2018, não haverá, por parte do PDT, nenhum tipo de estresse ou constrangimento.

– Lígia tem dito que foi eleita pra ser vice-governadora e como tal ela tem que desenvolver o papel dela até o fim do mandato, exercendo-o com toda a tranquilidade. Se amanhã ela não for a candidata indicada, não é problema, não temos estresse com isso, só teremos estresse para darmos condições dela ser a melhor vice-governadora desse Estado – frisou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

