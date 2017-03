Curso para interessados em adoção é realizado em Campina Grande

Pretendentes à adoção participaram, durante todo o dia desta quinta (9), no Complexo Judiciário da Infância e Juventude da comarca de Campina Grande, do curso de adoção com o objetivo de preparar os interessados em adotar uma criança.

A abertura do evento foi feita pelo juiz Algacyr Negromonte, responsável pela Vara da Infância e Juventude da comarca de Campina.

Além do magistrado, participaram pedagogos, psicólogo, facilitadores, diretores da casa de acolhimento, e um casal adotivo convidado.

O curso é obrigatório para quem deseja adotar e conta com dinâmicas, aplicação de questionários, apresentação de histórico de adoção no país, relatos de experiencias e oficinas.

“A importância do curso diz respeito à transmissão de conhecimentos de natureza psicossociais e também jurídicos, os quais contribuirão efetivamente na formação dos pretendentes às futuras adoções”, explicou o juiz Algacyr.