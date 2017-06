Curso de teatro infantil, dança para homens, aerozumba e ballet clássico em Campina

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretaria de Cultura e Teatro Municipal Severino Cabral, através da Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, retoma as atividades de 2017 com várias novidades, entre elas os cursos de Teatro Infantil e Aerozumba.

Foto: Ascom

O Teatro Infantil é para crianças dos 7 aos 12 anos, de ambos os sexos. As aulas acontecem das 9h às 10h30, às quartas e sextas-feiras, com início previsto para o dia 15 de março e serão ministradas pelo professor Silvano Monteiro, do Rio de Janeiro.

Além do Teatro Infantil o curso de teatro para adultos continua sendo ofertado.

A Aerozumba vai misturar alongamento, aeróbica, ginástica localizada e zumba num só embalo, com o professor Vagner Gomes, nas quartas e sextas-feiras, das 15h30 às 16h30.

Foto: Ascom

Já o Projeto Homens na Dança, uma ação conjunta da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Secretarias de Cultura, Educação, Ação Social, Balé Cidade de Campina Grande e Teatro Municipal Severino Cabral, retoma as aulas aos sábados com os professores Liu Santos e Cas Silva, sob coordenação de Romero Mota.

Para os alunos da rede municipal de ensino de Campina Grande com idade entre 7 e 11 anos estão sendo ofertados aulas gratuitas de Ballet Clássico.

As aulas começam neste dia 8 de março, e para matricular-se é necessário apresentar xerox do registro civil do aluno; xerox do CPF e RG do responsável pelo aluno; uma foto 3X4; comprovante de residência; e declaração escolar comprovando que está matriculado e frequentando as aulas.

Foto: Ascom

As aulas são uma ação conjunta da prefeitura através da Secult, teatro, Balé Cidade de Campina Grande e Associação Amigos do Teatro.

Estão sendo ofertadas 80 vagas para meninas e meninos nos turnos da manhã e tarde.

“Temos os melhores professores, sem contar na excelência e tradição no desenvolvimento da arte”, comenta o diretor do teatro, Erasmo Rafael.

Os interessados devem se dirigir à administração dos cursos no teatro ou através do telefone (83) 3322-4632.