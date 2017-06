Criança é baleada durante desfile carnavalesco e morre em Campina Grande

Uma criança de quatro anos morreu na noite desse domingo (5) após ser baleada enquanto participava de um bloco de Carnaval, na Vila Cabral de Santa Rosa, em Campina Grande.

Integrantes do bloco discutiram com um grupo de pessoas que acompanhavam o desfile. Após agressões verbais, uma das pessoas sacou uma arma e atirou contra os participantes do bloco.

Além da criança, um adolescente de 16 anos e um homem de 32 anos foram atingidos pelos disparos. A criança, que sofreu um disparo na cabeça e outro nas costas passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois feridos seguem internados no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

A Polícia Civil tenta identificar o autor dos disparos e os motivos para o crime.