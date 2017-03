Coutinho agradece a Lula e Dilma por transposição “como governador e cidadão”

O governador Ricardo Coutinho recepcionou, neste domingo (19), em Monteiro, os ex-presidentes da República Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que visitaram o canal da transposição de águas do Rio São Francisco.

O chefe do Poder Executivo Estadual também recepcionou em solo paraibano governadores de Estados do Nordeste, além de senadores e deputados.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia e diversos deputados também integraram a comitiva.

O governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, o governador da Bahia, Rui Costa, os senadores Lindemberg Farias (RJ), Fátima Bezerra (RN), Humberto Costa (PE), Vanessa Grazziotin (AM), Paulo Rossi (PA), José Barroso, Pimentel (CE), Greisi Hoffmann (PR), além da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, deputados federais da Paraíba, Luiz Couto e Damiao Feliciano, e vários deputados estaduais também participaram da visita dos ex-presidentes à Paraíba.

Foto: Secom/PB

Ricardo Coutinho agradeceu aos dois ex-presidentes da República pela determinação em construir a transposição das águas do São Francisco e disse ainda que as águas trarão muitos benefícios para os nordestinos, para os paraibanos.

“Agradeço, não só como governador, mas como cidadão. Hoje nós estamos aqui celebrando a transposição, a chegada dessas águas e essa obra tem a assinatura do presidente Lula e a colaboração da presidente Dilma”, disse.

O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou que o governador Ricardo Coutinho, um guerreiro, vai continuar cobrando do governo federal a continuidade da transposição e de outras ações.

“A transposição era uma promessa feita de acordo com a conveniência”, afirmou Lula, ao fazer relato sobre as lutas para tirar o projeto do papel.

“Tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. Dilma e eu, muitos governadores e vocês, somos pai, mãe, irmão, primo, tio e sobrinho da transposição das águas do São Francisco”, observou.

Lula destacou ainda as parcerias firmadas entre o governo federal e a gestão de Ricardo Coutinho.

A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou estar feliz ao lado do ex-presidente Lula e do governador Ricardo Coutinho.

“As águas do Rio São Francisco chegaram aqui para lavar a alma do povo brasileiro. E o Rio São Francisco chegou aqui porque Lula foi o primeiro presidente a ver que o Nordeste precisa da água para sobreviver. O presidente Lula deixou o projeto pronto e eu tive a honra de dar prosseguimento”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Maia, destacou que a multidão que esteve em Monteiro é a prova do reconhecimento do povo nordestino, do povo da Paraíba aos ex-presidentes Lula e Dilma. “O Nordeste é outro depois do presidente Lula, o Brasil viveu momentos de muitos avanços”, comentou.

Sobre a entrega da Medalha Epitácio Pessoa aos ex-presidentes Lula e Dilma, Gervásio Maia afirmou que a honraria representa o agradecimento do povo paraibano. “Como forma de agradecer pelas conquistas que a Paraíba viveu nos últimos anos, como acesso a universidades, programas sociais”.

Foto: Secom/PB

A comitiva com Lula e Dilma retornou a Campina Grande no início da noite. Em seguida Lula e Dilma embarcaram para São Paulo.

Além da Paraíba, a transposição de águas do Rio São Francisco beneficiará também cidades do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo, fez breve explanação técnica sobre a transposição na Paraíba.

Nas obras complementares em parceria com o governo federal incluindo o canal Acauã-Araçagi, são investidos R$ 1,4 bilhão.

“O programa de adutoras ultrapassa 1.100 quilômetros. Dentro de 120 dias a água chegará a mais de um milhão de paraibanos. Esse é o trabalho que o Governo Ricardo Coutinho está fazendo”, ressaltou.

O padre Djacy Brasileiro falou em nome dos paraibanos, agradecendo e abençoando a chegada das águas.

Alguns artistas do Cariri se apresentaram no evento. O cantor e compositor paraibano Chico César animou a multidão como algumas canções.