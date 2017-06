Corrida dos Namorados agita domingo esportivo em Campina Grande

A 13ª edição da Corrida dos Namorados, evento promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel) aconteceu neste domingo, 11, véspera do Dia dos Namorados, a competição foi realizada no Parque da Liberdade, situado no bairro do mesmo nome, em Campina Grande. Neste ano a prova contou com a participação de mais de 200 casais.

O objetivo da Corrida dos Namorados tem sido o de estimular a prática de atividades físicas, favorecendo a interação esportiva, social e cultural entre os casais competidores para comemorarem o Dia dos Namorados com um ato de promoção à saúde.

A prova consistiu em cumprir um percurso de 800m na pista do parque da Liberdade, quando cada casal percorreu amarrado por um elástico, mostrando que a união de seu relacionamento é forte e vencedora.

Os casais inscritos concorreram em cinco categorias, divididas por idade: 16 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 40 a 49, acima de 50 anos, homoafetivo geral.

