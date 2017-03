Corrida da JK fez a festa do esporte neste domingo, em Campina Grande

fotos: Codecom/CG

Foi realizada na manhã deste domingo,12, a 2º Corrida da Juscelino Kubistchek. O evento aconteceu em parceria com a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande e neste ano contou com a participação de 600 atletas que disputaram a prova com percursos de três, cinco e dez quilômetros.

Os atletas José de Assis Santos e João Feliciano Pereira, das cidades de Carpina Grande e Boqueirão, subiram ao pódio nos dez quilômetros masculino, ocupando a primeira e segunda colocações, respectivamente. Já a terceira colocação ficou com o atleta campinense Wellington Vital da Silva

No feminino, também nos dez quilômetros, venceu outro atleta campinense, Luciana Barbosa Marques, Magda Paula Leite e Osanete Ferreira, também de campina Grande, pela ordem, ficaram com o 2° e 3° lugares.

Veja matéria completa AQUI