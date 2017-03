Corpo de Bombeiros da PB divulga resultado do exame de saúde do CFO-2017

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) divulgou o resultado do exame de saúde dos candidatos ao Curso de Formação de Oficiais BM – com ingresso em 2017.

Foto: Secom-PB/ Arquivo

Dos 26 concorrentes que compareceram e se submeteram ao teste, na segunda-feira (20), 15 foram considerados aptos, seis inaptos e outros cinco precisam fazer um exame suplementar.

Desta forma, no mesmo documento, esses cinco candidatos foram convocados para comparecer na Policlínica da Polícia Militar, na Rua da Areia, Varadouro, em João Pessoa, na próxima quinta-feira (23) – às 13h.

Ainda conforme a publicação, disponível no site do CBMPB (bombeiros.pb.gov.br), o prazo para interposição de recurso é de dois dias úteis, contados da divulgação oficial do ato.

Conforme o presidente da comissão coordenadora da seleção e subcomandante geral da corporação, coronel Dênis Nery, em breve será divulgada a convocação para a próxima etapa da seleção, que consiste no Teste de Aptidão Física.

O processo seletivo oferece oito vagas com livre concorrência entre os sexos para formar mais uma turma de futuros oficiais da corporação.