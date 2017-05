Coordenador de Comunicação da PMCG rebate Veneziano por críticas ao São João

O coordenador de Comunicação da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), Marcos Alfredo, se pronunciou sobre críticas feitas pelo ex-prefeito do município e deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), que afirmou não ter a PMCG competência para coordenar o Maior São João do Mundo e precisou recorrer à iniciativa privada.

– Na verdade, qualquer crítica por parte do ex-prefeito vamos interpretar como natural até certo ponto, até porque do ponto de vista político Campina Grande já deu a resposta que ele efetivamente teve nas urnas. Então, sempre vai ficar algum tipo de ressentimento. Mas, especificamente em relação ao São João, eu acho que o prefeito Romero Rodrigues antes de críticas merece o reconhecimento, sobretudo, por estar fazendo o que não foi feito na gestão desse ex-prefeito. Está economizando recursos para construção de um novo Hospital da Criança e do Adolescente. Mais do que críticas, o prefeito merece aplausos – frisou.

