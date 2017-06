Cooperativa Sicoob Borborema incorpora a Sicoob Coprev

A cooperativa Sicoob Coprev foi incorporada pela Sicoob Borborema, que dessa maneira passa a colocar à disposição dos cooperados e da população campinense mais duas agências: uma no centro, próximo ao prédio do INSS, e outra na rua Duque de Caxias, no centro de João Pessoa.

“Hoje (ontem) é um dia que vai ficar para a história de nossa Sicoob CG Cred”, exclamou o dirigente da cooperativa, empresário Paulo Martins.

Foto: Paraibaonline

A Sicoob Borborema passa a contar com sete agências, sendo 3 em Campina, 1 em Queimadas, 1 em Esperança e outra em JP.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

