Contribuintes de Campina Grande têm uma semana para pagar o IPTU 2017 em cota única

O contribuinte de Campina Grande tem apenas oito dias para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de 2017, em cota única, cujo prazo expira em 30 de março.

Os que optarem por quitar o imposto de uma só vez recebem um desconto de 10% no valor total do carnê.

Foto: Paraibaonline

Até agora um bom percentual tem procurado a Secretaria de Finanças do município para aproveitar o desconto e quitar a taxa relativa a 2017, movimentação superior ao ano passado, por esse mesmo período, observa o secretário Joab Pacheco (foto).

A estimativa tem como meta uma arrecadação superior a R$ 40 milhões, recursos que são empregados em benefícios do próprio contribuintes, com recuperação e construção de praças, pavimentação e outros benefícios que vêm modificando positivamente o aspecto urbanístico e de mobilidade urbana de Campina Grande nos últimos anos.

Os que não optarem por pagar o IPTU em cota única podem, também, dividir em até 8 parcelas, sendo que, mesmo assim, os contribuintes vão ter até o dia 30 de março para pagar a primeira parcela do carnê, conforme recomenda o secretário Joab Pacheco.

Os contribuintes que por algum motivo não receberam o carnê, a orientação do secretário é que procurem acessar o site da Prefeitura Municipal de Campina Grande (pmcg.org.br).

“No site, deve-se acessar o link do ‘Portal do IPTU’, utilizando o contribuinte o seu número de inscrição no IPTU”, recomenda.

Outra possibilidade é o contribuinte procurar obter, pessoalmente, a segunda via do seu carnê no prédio da Secretaria de Finanças, na avenida Floriano Peixoto, no Centro.