Consumo de álcool associado à direção diminuiu neste carnaval, diz Detran

Menos de 10% dos condutores submetidos a testes de bafômetros durante o Carnaval deste ano apresentaram indícios de consumo de álcool. Os testes de etilômetro foram realizados em 516 condutores, durante o sábado e a terça-feira das comemorações de Momo, no Litoral e na região metropolitana de João Pessoa. Nesse período, foram flagrados 50 condutores dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.

A constatação foi feita pelo superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Agamenon Vieira, após os números divulgados pela Coordenação da Operação Lei Seca.

“Os números confirmam que estamos no caminho certo quando defendemos que não há outra saída para diminuir os altos índices de acidentes de trânsito, que não seja através do investimento na educação, com foco no segmento do combate à alcoolemia”, declarou Agamenon Vieira.

Para ele, é preciso destacar o trabalho dos agentes da Operação Lei Seca, que caminha junto com a Divisão de Educação de Trânsito (DET) e a Escola Pública de Trânsito (EPTran) do Detran da Paraíba.

“Para isso, existe um planejamento de atividades a serem repassadas à população, principalmente através das crianças e adolescentes”, enfatizou o superintendente do órgão.

Parcerias – Ele ainda destacou a parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) durante esse carnaval, mas também para um futuro próximo.

“Temos a pretensão de, brevemente, ampliar esse trabalho de combate à alcoolemia para todo o estado, também em conjunto com as CPTrans”.

Para isso, o superintendente Agamenon Vieira fez a entrega de mais 20 etilômetros (bafômetros) à equipe da Operação Lei Seca e mais 10 kits do equipamento ao Comando do BPTran.

Nas próximas semanas, mais 38 bafômetros serão distribuídos pelo Detran da Paraíba, para uso do policiamento de trânsito.

Por meio das equipes da Operação Lei Seca, o Detran intensificou suas ações de fiscalização durante o carnaval. Além das notificações por direção sob influência de álcool, foram apreendidas 36 carteiras de habilitação e 24 veículos foram removidos ao pátio de custódia do Detran.

As ações ainda notificaram 82 pessoas pela prática de outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).