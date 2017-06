Conselho Municipal de Segurança se reúne em Campina Grande

O presidente do Conselho Municipal de Segurança (Conseg), Anchieta Bernardino, falou sobre a reunião do com autoridades da cúpula de segurança, que vai acontecer na tarde desta segunda-feira, 12, às 15h, no Ministério Público, em Campina Grande.

Ele pontuou que a principal demanda de segurança na cidade é a questão de falta de investimento.

Anchieta ponderou que na última reunião do Conseg com o secretário estadual de Segurança, Cláudio Lima, ocorrida em maio, ele entendeu as demandas de Campina Grande.

– Ele (Cláudio) entendeu fortemente a questão do Conseg e já marcou essa nossa outra audiência. A reunião acontece no auditório do Ministério Público, das 15h às 17h. Nós temos a pauta que explicamos em João Pessoa pra eles, que é dar as mãos e procurar mais orçamento para a segurança. Sabe-se que o orçamento participativo que o Governo faz nada mais é do que sair procurando o que a sociedade quer mais. Entendemos que os recursos orçamentários destinados à segurança não são suficientes – comentou.