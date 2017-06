Conselheiros elegem 51º presidente da história do Treze Futebol Clube

O Conselho Deliberativo do Treze elegeu nesta terça-feira (13), no estádio Presidente Vargas, o 51º presidente da história do clube.

Mesmo em uma eleição de chapa única, cerca de 70 conselheiros sufragaram seus votos e elegeram o até então diretor de Patrimônio Juarez Lourenço como mandatário do Galo até o final de 2018. Ele terá Eduardo Galdino como vice-presidente.

