Confira onde choveu no fim de semana na Paraíba

Três cidades do Sertão paraibano voltaram a registrar chuva acima de 100 milímetros entre a noite de domingo (19) e a madrugada desta segunda-feira (20).

É o que aponta o levantamento realizado pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado Paraíba (Aesa), que neste período registrou precipitações em 69 municípios paraibanos.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Conforme o levantamento, os maiores índices pluviométricos foram detectados nas cidades de Condado (170 mm); Catingueira (140 mm) e Malta (125 mm).

No caso de Catingueira, além de renovar a esperança da população de que o período chuvoso desse ano seja regular e interrompa o ciclo de pelo menos quatro anos consecutivos de seca, a chuva do final de semana também elevou consideravelmente o nível do Rio Serra Branca.

Segundo moradores, há anos o rio não registrava elevação tão significativa em seu volume.

Já entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, a Agência registrou chuva em 41 cidades paraibanas.

Ainda conforme o levantamento, as chuvas registradas durante o final de semana foram mais intensas no Sertão, mas também ocorreram no Brejo, Litoral e Curimataú do Estado.

Confira na tabela o balanço de chuva na Paraíba durante o final de semana:

Município / Posto 19 20 Agua Branca 1,6 9,0 Alagoa Nova 0,7 27,0 Alagoinha 2,0 10,9 Araruna 0,0 3,1 Areia de Baraúnas 36,0 — Bananeiras 3,5 7,1 Baraúnas 10,0 1,5 Bayeux 5,9 0,8 Belém do Brejo do Cruz 0,0 21,0 Boa Ventura 0,0 7,9 Bom Jesus 0,0 25,5 Bom Sucesso 10,8 43,0 Bonito de Santa Fé 0,0 5,2 Borborema 2,9 48,6 Brejo do Cruz 3,0 — Brejo dos Santos 1,7 — Cachoeira dos Índios 0,0 33,5 Cacimba de Areia 5,2 7,5 Cacimba de Dentro 0,0 14,8 Caiçara 23,6 — Cajazeiras 1,0 17,5 Cajazeiras/Aç. Eng. Ávidos 0,0 7,0 Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz 0,0 11,9 Cajazeirinhas 0,0 26,5 Catingueira 0,0 140,0 Catolé do Rocha 6,2 17,4 Conceição 0,0 23,1 Condado 0,0 170,0 Conde/Aç. Gramame Mamuaba 3,8 3,2 Coremas/Aç. Coremas 21,6 21,6 Emas 0,0 28,3 Gurinhém — 36,5 Ibiara 0,0 5,9 Itaporanga 0,0 10,0 Jacaraú 5,7 0,7 Jericó 6,5 19,5 João Pessoa/Mares 4,8 — Juarez Távora 4,7 — Juazeirinho 17,2 — Junco do Seridó 5,5 — Juru 0,0 13,3 Lagoa 9,0 50,0 Livramento 58,1 — Logradouro 0,0 5,4 Malta 0,0 125,0 Mamanguape 5,3 3,4 Manaíra 0,0 4,4 Mato Grosso 40,6 17,5 Maturéia — 33,2 Mãe D’Água — 23,2 Nova Floresta — 8,8 Passagem 40,2 43,2 Paulista 0,0 63,0 Pedra Lavrada 5,8 15,7 Pedras de Fogo 1,0 0,5 Piancó 1,7 10,1 Pilões 1,9 — Pombal 0,0 60,0 Poço de José de Moura 0,0 22,0 Prata — 6,2 Princesa Isabel 0,0 2,1 Remígio 0,0 7,6 Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros — 29,0 Salgadinho 31,0 — Santa Helena 0,0 52,8 Santa Inês 0,0 14,7 Santa Luzia 12,0 2,6 Santa Rita 1,0 — Santa Teresinha 2,2 73,6 Santana de Mangueira 0,0 6,9 Serraria 0,0 15,7 Sertãozinho 2,1 0,6 Solânea 0,0 35,8 Sossêgo 16,0 — São Bentinho 0,0 61,3 São Bento 0,0 70,0 São Domingos de Pombal 0,0 52,0 São Domingos do Cariri 0,0 1,5 São José de Princesa — 15,2 São José do Bonfim 9,3 9,5 São José do Brejo do Cruz 0,0 14,7 São José do Sabugi 33,2 — São Mamede 2,6 — Vista Serrana/Desterro de Malta 0,0 33,5

Fonte: Aesa

.