Confira imagens da visita de Temer a Paraíba

Acompanhado por ministros, o presidente Michel Temer (PMDB) esteve nesta sexta-feira (10) em dois municípios paraibanos, durante sua primeira visita oficial ao Estado. Ele desembarcou durante a manhã no Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, onde visitou as obras do Complexo Multimodal Aluízio Campos, obra realizada pelo governo federal em parceria com a Prefeitura.

No local, além de conhecer o Complexo, onde estão sendo construídas 4,1 mil moradias populares, Temer recebeu o título de cidadania campinense, concedido pela Câmara Municipal, e também assinou a ordem de serviço para implantação da terceira faixa da BR-230, no trecho entre Cabedelo e o viaduto do Oitizeiro (João Pessoa).

Já no final da tarde, depois de visitar trecho da Tranposição no município de Sertânia (PE), Temer retornou à Paraíba, dessa vez no município de Monteiro (Cariri), onde participou da solenidade que marcou a chegada das águas do rio São Francisco ao Estado, através das obras do Eixo Leste da Transposição.

Confira nas galerias abaixo como foi a passagem do presidente Michel Temer pela Paraíba:

*Campina Grande:

*Monteiro: