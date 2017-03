Confira a primeira coluna de Ayres Britto: Elos de pertencimento

No Brasil conflagrado e aviltado dos tempos atuais, no qual o noticiário politico tem sido predominantemente convertido em crônica policial, um dos poucos consensos em termos de personalidades é Carlos Ayres de Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de um renomado ex-integrante do STF, que teceu com o passar dos anos uma linguagem própria, ao mesmo tempo compreensível e cativante.

Foto: STF

Pois bem, é com extremada satisfação para todos nós, que o PARAIBAONLINE passa a publicar, a partir de hoje, os artigos desse brasileiro que conquistou a admiração nacional.

Confira no link abaixo a primeira coluna de Ayres Brito – “Elos de Pertencimento”:

www.paraibaonline.com.br/colunistas/elos-de-pertencimento/