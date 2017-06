Confira a coluna Dom Manoel Delson: “Vem Espírito Santo!”

Domingo, dia 4 de junho, celebramos o Dia de Pentecostes. Lembramos o início da missão da Igreja no mundo, após os apóstolos terem recebido o dom do Espírito Santo. Comemoramos Pentecostes 50 dias após o Domingo da Ressurreição. O Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém na forma de línguas de fogo. Aí todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas.

