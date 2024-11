UFPB lança concurso público com vagas para técnicos-administrativos

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) divulgou, nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial da União (DOU), edital de concurso público com 116 vagas para cargos técnico-administrativos em educação (TAEs), destinados aos níveis médio e superior (classes D e E). O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O Reitor da UFPB, professor Valdiney Gouveia, destacou a relevância da renovação dos servidores para o crescimento da Instituição.

“A Universidade Federal da Paraíba segue se renovando. Em quatro anos foram aproveitadas as vagas do concurso de 2018 e realizado novo concurso em 2021. Agora estamos novamente oferecendo a você a chance de ser parte dessa Instituição tão importante, que é destaque na região e no Brasil. A UFPB é muito grande para ser diminuída, merecendo, cada dia mais, avançar. Desejamos aos candidatos muita sorte e sucesso. Que acreditem em Deus e façam sua parte”, disse o Reitor.

Os vencimentos básicos variam de R$ 2.667,19 para os cargos de nível D a R$ 4.556,92 para o nível superior. Além disso, todos os cargos terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e poderão ser acrescidos, ainda, de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.

As inscrições deverão ser realizadas no período de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2024, e terão taxas de R$ 110,00 para cargos de nível médio (D) e R$ 140,00 para cargos de nível superior (E). Pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos de 18 a 20 de novembro, de acordo com as disposições do subitem 6.3. do edital.

As vagas de nível superior incluem cargos como Assistente Social, Analista de Tecnologia da Informação, Bibliotecário Documentalista, Biólogo, Economista, Enfermeiro, Engenheiro-Telecomunicações, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico – Clínica Médica, Médico – Ginecologia, Médico – Otorrinolaringologia, Médico – Psiquiatria, Músico – Viola, Produtor Cultural, Técnicos em Assuntos Educacionais, Tecnólogo – Arqueologia e Tecnólogo – Secretariado Executivo.

Para o nível médio, há oportunidades para Assistente em Administração, Técnico em Tecnologia da Informação, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório – Anatomia e Necropsia, Técnico de Laboratório – Audiovisual, Técnico de Laboratório – Biologia, Técnico de Laboratório – Biotério, Técnico de Laboratório – Eletrônica, Técnico de Laboratório – Eletrotécnica, Técnico de Laboratório – Gastronomia, Técnico de Laboratório – Odontologia e Técnico de Laboratório – Química.

A prova objetiva será realizada na data prevista de 9 de fevereiro de 2025, nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape, em locais a serem divulgados no dia 31 de janeiro de 2025.

O resultado final do certame tem previsão de ser divulgado em 24 de abril de 2025.

O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial da União, no site da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB (www.progep.ufpb.br) e no site do IBFC (www.ibfc.org.br).